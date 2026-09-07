Шестой ребенок Натальи Водяновой: Рудковская и Собчак поздравили супермодель с рождением дочери

Продюсер Яна Рудковская и телеведущая Ксения Собчак присоединились к поздравлениям в адрес уроженки Нижнего Новгорода, супермодели Натальи Водяновой, у которой накануне родилась дочь. Теплые слова в честь подруги звезды опубликовали в своих телеграм-каналах, сообщил newsnn.ru.

По информации издания, Рудковская, как она сообщила в телеграм-канале, переписывалась с Водяновой в день, когда появился ее пост, и призналась, что искренне рада за подругу. Продюсер отметила, что шестеро детей — это впечатляющий результат. По ее мнению, имя, которое выбрала модель для новорожденной, звучит необычно и наделено глубоким смыслом.

«Наталье очень шла эта беременность. Она шикарно выглядела даже в Бодруме на седьмом месяце на нашем с ней и с Димой Биланом благотворительном вечере. 25 лет мы дружим, и я не устаю ею восхищаться», — написала Рудковская.

Телеведущая Собчак, в свою очередь, назвала Водянову «великой женщиной», способной успешно совмещать карьеру, активную благотворительную деятельность и воспитание шестерых детей.

«Когда жалуюсь на усталость и на то, что ничего не успеваю, надо просто вспоминать тебя и все, что ты быстро и качественно делаешь, включая детей», — добавила телеведущая.

По данным издания, о том, что знаменитая модель стала мамой в шестой раз, широкой публике стало известно вечером 5 сентября. Новорожденной дали тройное имя. По информации СМИ, все три имени — русские, несмотря на то что девочка родилась в интернациональной семье и носит французскую фамилию. Одно из имен посвящено бабушке и прабабушке по материнской линии

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