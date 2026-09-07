Долги под ₽7 млн и закрытие бара: звезда «Жуков» Максим Лагашкин решил избавиться от бизнеса в центре Москвы

49-летний актер Максим Лагашкин, известный по ролям в комедийных российских фильмах, решил дистанцироваться от проблемного бизнеса в центре Москвы, пишет Super со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По информации источника, артист вышел из состава учредителей бара, который оказался на грани банкротства. Как пишет SHOT, общий долг заведения перед налоговой службой достиг ₽6,1 млн. За июль и август сумма долга увеличилась еще на ₽700 тысяч, и судебные приставы уже начали принудительное взыскание.

С начала года бар получил 22 судебных иска от поставщиков. Налоговая служба запустила процедуру банкротства юрлица. Еще в феврале долг составлял ₽3 млн, и тогда адвокаты предупреждали о возможном банкротстве. Теперь же ситуация усугубилась, и Лагашкин принял решение выйти из бизнеса.

Ранее сообщалось, что компания актрисы Юлии Высоцкой потеряла ₽29 млн.