Генич раскритиковал матч-менеджмент Карседо в игре с «Динамо»

Комментатор Константин Генич в эфире «Коммент.Шоу» прокомментировал поражение «Спартака» от московского «Динамо» в седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Это был худший матч «Спартака» с точки зрения противодействия сопернику. Даже «Краснодар» больше позволил. Мне кажется, провал Карседо по матч-менеджменту», — сказал Генич.

Комментатор удивился выходу в стартовом составе Виктора Парады. Он напомнил, что в победном матче против «Зенита» (2:0) у «Спартака» на краях обороны играли Жедсон Фернандеш и Роман Зобнин, и выразил недоумение решением Карседо поменять то, что так хорошо в работало в игре против топового соперника.

Также Генич обратил внимание на то, что Карседо слишком поздно использовал замены. По его мнению, выход нападающего Мирлинда Даку напрашивался гораздо раньше. Албанский форвард появился на поле только на 75-й минуте.

Ранее полузащитник «Спартака» Наиль Умяров назвал игру с «Динамо» худшей в сезоне для его команды.