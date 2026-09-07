Привычка, которая убивает машину: почему нельзя ездить с полупустым баком

Многие водители ездят почти на пустом баке и заправляются только после того, как загорится тревожная лампочка. Однако такая привычка может обернуться неожиданной поломкой прямо во время движения. Автоэксперт Дмитрий Славнов рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», почему постоянная езда «на остатках» опасна для автомобиля и какой сигнал нельзя игнорировать.

«Езда с пустым баком автомобилю вредит. Бензонасос находится в баке, он постоянно охлаждается бензином. Как только бензина мало — охлаждения нет, и он перегревается», — рассказал Славнов.

По словам эксперта, постоянный перегрев способен значительно сократить срок службы детали, а ее внезапный отказ может застать водителя в самый неподходящий момент. Автоэксперт отметил, что перед поломкой бензонасос часто начинает подавать сигналы. Один из главных признаков — необычный гул из задней части автомобиля после запуска двигателя. Именно там обычно расположен топливный бак с насосом.

«Как только вы завели машину, идет такой гул сзади, в районе сидения. Если вы его слышите, значит, ваш бензонасос уже дышит на ладан и в любой момент может отказать», — предупредил специалист.

По словам Славнова, хорошо, если неисправность проявится на парковке или возле дома. Но гораздо опаснее ситуация, когда насос перестает работать во время движения.

«Кроме перегрева, езда с минимальным количеством топлива создает еще одну проблему — насос начинает забирать со дна бака загрязнения, которые постепенно накапливаются. Он втягивает последние капли, последние остатки, всю грязь, и загрязняется сам», — объяснил эксперт.

Из-за этого может страдать не только сам бензонасос, но и топливная система автомобиля в целом. Чтобы снизить нагрузку на насос, специалист советует не доводить уровень топлива до критического.

«В жаркое время можно заливать по 20 литров, можно по полбака. Главное — чтобы постоянно был холодный бензин и происходило естественное охлаждение», — рассказал Славнов.

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