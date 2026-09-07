Японская фигуристка поделилась впечатлениями от соперничества с россиянками

Бронзовый призер Олимпийских игр в Милане Ами Накаи высказалась о соперничестве с российскими фигуристками на завершившемся в Токио турнире Kinoshita Group Cup.

серьезные ошибки и откатилась на четвертое место. Победила другая японская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров Мао Шимада. Россиянки Александра Игнатова (Трусова), Анна Фролова и Камилла Нелюбова заняли второе, третье и пятое места соответственно.

«С присутствием российских фигуристок напряжение и уникальная атмосфера чувствовались прямо с тренировок. Возможность соревноваться со столькими замечательными российскими фигуристками на нашем первом же турнире — это огромный опыт, и я хочу извлечь из него пользу», — сказала Ами Накаи.

С нынешнего сезона ISU разрешил российским фигуристам участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Портал «Подмосковье сегодня» рассказал, как прошли первые старты с участием россиян.