Биометрия и отечественная система багажа: что показали главе Химок в Шереметьево

Глава городского округа Химки Инна Федотова вместе с командой администрации посетила компанию «Шереметьево Хэндлинг» — крупнейшего оператора наземного обслуживания в Международном аэропорту Шереметьево. В рамках рабочего визита состоялась встреча, на которой обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества, в частности развитие социальных экскурсионных программ для жителей, сообщила администрация городского округа.

Участники делегации познакомились с работой Центра управления производством, Центра управления аэропорта, а также посетили музей АО «МАШ». Сегодня предприятие объединяет более 5 тыс. сотрудников, располагает свыше тысячи единиц специализированной техники и обеспечивает обслуживание миллионов пассажиров.

Особое внимание на встрече уделили современным решениям, уже применяемым в аэропорту. Среди них — сервис биометрической идентификации пассажиров на отдельных рейсах и отечественная система перевозки багажа, позволяющая сделать обслуживание быстрее и надежнее.

Как отметили в администрации, совместная работа поможет создавать новые возможности для жителей — от образовательных проектов до знакомства с современными технологиями авиационной отрасли.

«Благодарю генерального директора ООО "Шереметьево Хэндлинг" Александра Михайловича Бочарова и его команду за открытый диалог, содержательную встречу и теплый прием. Уверена, что наше сотрудничество будет развиваться и приносить новые возможности!» — отметила Инна Федотова.

Ранее сообщалось, что в Химках вспомнили подвиг героя Советского Союза Владимира Владимирова в день его 110-летия.