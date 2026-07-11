В Химках вспомнили подвиг героя Советского Союза Владимира Владимирова в день его 110-летия

В химкинском спортивном комплексе «Планерная» состоялось торжественное собрание, приуроченное к 110-летию Героя Советского Союза Владимира Владимирова. Памятная дата собрала горожан и общественных деятелей. Вместе с жителями округа в программе участвовала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Красильникова, сообщила администрация городского округа.

Обращаясь к присутствующим, Красильникова отметила, что в каждом городе есть личности, составляющие его гордость. Владимиров, по ее словам, посвятил жизнь служению стране, а его отвага и стойкость служат примером для новых поколений.

Центральной темой встречи стал боевой путь лейтенанта Красной Армии. Организаторы подробно осветили его ратный подвиг и тот вклад, который он внес в общую Победу. Завершилась официальная часть церемонии возложением цветов к мемориальной доске, расположенной на фасаде СК «Планерная».

Комментируя событие, муниципальный депутат Руслан Шаипов подчеркнул, что свершения героев навсегда вписаны в летопись округа.

«За каждой памятной датой стоит человеческая судьба. Важно рассказывать об этих людях, чтобы молодежь знала своих героев и понимала, какой ценой была завоевана Победа», — отметила депутат Шаипов.

Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский добавил, что в Химках систематически проходят подобные патриотические акции. Такие встречи, резюмировал он, знакомят граждан с богатой историей малой родины и способствуют воспитанию уважения к защитникам Отечества.

Ранее сообщалось, что в Химках завершат кровельные и фасадные работы в ходе капремонта Луневской школы.