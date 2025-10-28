Бизнес-коуч Лапшина считает эффективным тренинг «Надень чужие трусы»

Клинический психолог и бизнес-коуч Мария Лапшина считает авторский тренинг «Надень чужие трусы» эффективным. В беседе с корреспондентом REGIONS специалист пояснила особенности названия и суть методики.

Эксперт отметила, что иногда человек начинает преследоать какую-то цели, но не всегда может добиться желаемого результата. Одна из главных причин — эмоции, с которыми сложно справиться. Суть авторского тренинга «Надень чужие трусы» заключается в том, чтобы научиться распознавать истинные эмоции.

«Буквально — влезть в чужие трусы. Мне кажется, это самый сильный образ», — говорит доктор Лапшина.

Бизнес-коуч рассказала, что человек часто встречается с раздражением. Неприятные ощущения вызывает коллега или сосед, близкий человек или продавец в магазине. По мнению эксперта, важно не поддаваться эмоциям, а понять причины поведения источника раздражения.

«Чем чаще вы примеряете чужие трусы, тем меньше энергии тратите на пустые обиды и лишние оправдания. Тем больше остается на свои цели, свои радости и свою жизнь, свои победы», — убеждена эксперт.

Эксперт отметила, что понимание других людей — важный навык, позволяющий мыслить неординарно, находить оригинальные решения и проще относиться к проблемам. Психолог советует в случае конфликтной ситуации задавать себе вопрос: «Как человек смотрит на эту же ситуацию».

