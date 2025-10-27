«Не может закрыть на это глаза»: стала известна причина одиночества 35-летней Яны Кошкиной

Актриса Яна Кошкина, недавно пережившая развод с 28-летним Анатолием Черкасовым после двух лет брака, призналась, что ей сложно заводить новые отношения. 35-летняя Кошкина ведет довольно закрытый образ жизни и редко ходит на свидания. Она также отметила, что привыкла решать все свои проблемы самостоятельно. С чем связаны такие установки актрисы и помешает ли ей это в личной жизни, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Марианна Абравитова.

По словам актрисы, дорогие подарки или романтические ухаживания не помогут расположить ее. Она призналась, что крайне редко подпускает к себе кого-либо, включая мужчин. При этом после развода с Черкасовым, актриса возобновила с ним отношения.

Абравитова подчеркнула, что такие установки обычно бывают у людей с тонкой душевной организацией, а также у идеалистов и максималистов по жизни, для которых очень важны грани, которые нельзя переходить.

«И эти грани очень нежные, тонкие, хрустальные. Поэтому для одной женщины поступок мужчины какой-то не совсем однозначный может быть простительным. На него они смогут закрыть глаза. Но такие, как Яна, не смогут на это закрыть глаза. И для них такое мужское поведение откладывается в определенную копилку, в определенную нишу, с чем женщина не может справиться», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

То есть, актриса воспринимает это как недопонимание, недооценку ее самой со стороны мужчины, недостаточное душевное присоединение и глубину отношений.

«И, конечно, получается, что Яна обросла в какой-то степени броней, которую она сама себе создала. И это комфортный кокон, из которого страшно выходить, потому что нарушается твое хрустальное состояние, в котором ты находишься, и твое хрустальное отношение к мужчинам. Мужчина должен соответствовать этим параметрам, достаточно высоким, чтобы Яна его принимала», — подчеркнула Абравитова.

Ее установка «я не могу никого ни о чем попросить, мне легче сделать самой» — это смесь, страхов и гордости.

«Потому что тебе кажется, что ты сразу влезаешь в какое-то пространство чужое, в котором тебя могут воспринимать навязчивым, проблемным, и не хочется быть таким, поэтому ты не лезешь к другим людям. Во-вторых, ты также хочешь быть на высоте, типа я очень горда, я никого ни о чем не прошу, я все могу сделать сама. И, соответственно, ты таким образом также выстраиваешь имиджевую композицию, то есть как тебя должны воспринимать люди», — отметила эксперт.

Фото: [ соцсети ]

В этой хрустальности, продолжила она, замешена женская гордыня. И в этом нет ничего страшного.

«Потому что, если ты себя знаешь и понимаешь, многие вещи можно корректировать, исправлять, если тебе этого хочется. Потому что иногда и не хочется. Например, ты все уже понял, осознал, принял в себе, но решил, что тебе так комфортнее, в такой позиции, со всеми своими гранями, и ничего ты корректировать не собираешься. Принимайте меня таким, какой я есть. Как я понимаю, это на данный момент позиция Яны», — пояснила Абравитова.

Ведь в других интервью актриса говорит, что готова принимать со стороны мужчин знаки внимания.

«Но, получается, что войти в эту узкую дверь, в которую пытается протиснуться мужчина, может только тот, кто соответствует параметрам», — заключила психолог.

