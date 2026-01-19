Бюджетный рай у моря: как отдохнуть в Нячанге в декабре, питаясь супом за $1 и тратя в день около 3,5 тыс. руб.

Нячанг — один из популярных и относительно недорогих курортов среди российских туристов, сообщил vostokmedia.com. Корреспондент издания рассказал, сколько стоит поездка, какие сувениры можно приобрести и останутся ли от отдыха приятные впечатления.

Корреспондент «Восток-Медиа» посетил Нячанг в декабре — месяце, который считается сезоном дождей. Журналист рассказал, что на протяжении всего периода отдыха море было спокойным, можно было наслаждаться солнечными днями.

По информации корреспондента, стоимость еды зависит от уровня выбранного места. Блюда европейской кухни стоят больше, чем местная кухня. Вьетнамский суп фо предложен туристам за $1–3. Чтобы добраться до выбранного заведения, можно воспользоваться общественным транспортом. Стоимость поездки достигает 120 руб. Можно установить приложение местного такси.

«Перелет туда-обратно + отель на 10 дней — от 80 тыс. до 100 тыс. руб. на двоих. В пересчете — примерно 100 тыс. руб. за вариант с комфортным перелетом и проживанием», — поделился расчетами корреспондент «Восток-Медиа»

По мнению туриста из Владивостока, магазины ориентированы на местных жителей. Фрукты радуют россиян низкими ценами и разнообразием. За день турист тратит около 1 млн донгов, что эквивалентно 3 350-3 500 руб. Шоппинг в расходах не учтен.

