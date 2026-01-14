Зеленая лужа вместо бирюзового моря: знаменитые пляжи Фукуока оказались непригодны для купания

Знаменитый пляж Кхем, обычно привлекающий бирюзовой водой, окрасился в зеленый цвет. Аналогичная ситуация наблюдается и на популярном пляже Бай Сао. Причиной экологической проблемы стал бурный рост микроскопических водорослей (фитопланктона).

Как отмечают эксперты, этому способствовал комплекс факторов: аномально высокая для этого периода температура воды, отсутствие ветра и небольшая глубина моря у побережья, что создало идеальные условия для размножения сине-зеленых водорослей. Экологи также не исключают, что ситуацию усугубил сброс недостаточно очищенных сточных вод.

Специалисты и туроператоры сообщили, что в январе южное и восточное побережья Фукуока считаются неблагоприятными для отдыха не только из-за «цветения» воды, но и из-за сильных ветров и мусора, прибиваемого к берегу. В этот период лучше выбирать отели на западном и северном побережьях острова.

