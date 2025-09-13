Блогер Лебедев предложил молодежи способ борьбы с депрессией

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», назвал, по его мнению, эффективный способ борьбы с депрессией — копка картофеля.

Блогер Лебедев высказал мнение, что справиться с депрессией поможет любая другая деятельность, во время которой понадобится физическое напряжение. Таким образом он прокомментировал данные исследования, согласно которому молодые люди все чаще чувствуют себя несчастными. Блогер признался, что не испытывает по отношению к ним сострадания.

Блогер высказал мнение, что среди молодых людей наблюдается тенденция много времени уделять своим переживаниям, но ничего не делать. Молодежь хочет много зарабатывать, но не считает необходимым уделять рабочим задачам должное внимание, отметил блогер.

«Если пойти перекопать поле картошки, сразу все депрессии как рукой снимет», — констатировал блогер.

