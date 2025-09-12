«Будем с картошкой»: Лукашенко уверен, что урожая хватит и на своих, и на зарубежных покупателей
Урожай картофеля в Беларуси полностью обеспечит страну и пойдет на экспорт
Президент Белоруссии Александр Лукашенко проинформировал, что урожай картофеля 2025 года позволит в полном объеме обеспечить потребности собственного населения и будет достаточным для экспорта овощей, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Президент Белоруссии напомнил, что весной 2025 года в местных магазинах образовался дефицит картофеля. Специалисты проанализировали, что стало причиной подобной тенденции. На дефицит повлияли многие факторы. Специалисты учли их во время начала нового посевного сезона.
«Мы знаем и больше не допустим», — подчеркнул глава государства.
Белорусский лидер сообщил, что в нынешнем сезоне специалисты вырастили достаточное количество картофеля. Урожая полностью хватит, чтобы закрыть потребности населения и поставить продукцию на экспорт. По поручению Лукашенко посевные площади под картофель были увеличены.
«В этом году хороший урожай. Будем с картошкой», — заверил президент.
Ранее сообщалось, что Лукашенко прислал Скабеевой картошку и сало из своего подсобного хозяйства.