«Будем с картошкой»: Лукашенко уверен, что урожая хватит и на своих, и на зарубежных покупателей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проинформировал, что урожай картофеля 2025 года позволит в полном объеме обеспечить потребности собственного населения и будет достаточным для экспорта овощей, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Президент Белоруссии напомнил, что весной 2025 года в местных магазинах образовался дефицит картофеля. Специалисты проанализировали, что стало причиной подобной тенденции. На дефицит повлияли многие факторы. Специалисты учли их во время начала нового посевного сезона.

«Мы знаем и больше не допустим», — подчеркнул глава государства.

Белорусский лидер сообщил, что в нынешнем сезоне специалисты вырастили достаточное количество картофеля. Урожая полностью хватит, чтобы закрыть потребности населения и поставить продукцию на экспорт. По поручению Лукашенко посевные площади под картофель были увеличены.

«В этом году хороший урожай. Будем с картошкой», — заверил президент.

Ранее сообщалось, что Лукашенко прислал Скабеевой картошку и сало из своего подсобного хозяйства.