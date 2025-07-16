Блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев оценил пользу внедрения цифрового рубля

Блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев в эфире радио Sputnik предположил , что введение в оборот экономики цифрового рубля снизит уровень коррупции.

Блогер высказал мнение, что появление цифрового рубля также упростит проверку распределения средств. Эксперт считает, что подрядчики и ответственные лица должны получать деньги на реализацию федеральных проектов в цифровом рубле. Тогда государству будет проще контролировать распределение средств. Эксперт считает, что в современном мире важно умело пользоваться новыми технологиями.

По мнению блогера, введение цифрового рубля снизит уровень коррупции. Даже если снижение составит всего 1% от общего количества случаев — это уже результат и большая польза для граждан. Люди будут уверены, что в школах появятся новые парты, а в больницах — современное оборудование. Подрядчики будут вынуждены направить средства на развитие бизнеса, считает блогер.

Ранее экономист Литвиненко рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что доллар может вырасти до 106 руб. осенью 2025 года.