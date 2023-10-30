Bloomberg: На встрече, посвященной Украине, больше обсуждали ситуацию в Палестине

В период с 28 по 29 октября в Мальте проходила встреча, на которой лидеры некоторых стран планировали обсуждение ситуации в зоне СВО. Источники агентства Bloomberg рассказали, что значительно больше времени было уделено обсуждению израильско-палестинского конфликта.

Источники сообщили, что ситуация на Украине постепенно переходит на второй план. Лидеры стран были намерены обсудить мирный план Зеленского: способы его реализации и актуальность. В итоге спикеры постоянно возвращались к ситуации на Ближнем Востоке. Создавалось впечатление, что все намного больше обеспокоены израильско-палестинским конфликтом.

В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Ермак положительно оценил встречу, на которой присутствовали лидеры 66 государств. Он заявил, что мирный план Зеленского стал главной темой обсуждения присутствующих делегаций.

Российская сторона не считает, что подобные встречи могут привести к успеху. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не видит перспектив в обсуждениях, где не учитывается позиция РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что мирные планы Украины не учитывают реальной обстановки в зоне СВО.