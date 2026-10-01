Три рецепта осенних супов: тыквенный крем, грибной и гороховый
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
Когда за окном холодает, рука сама тянется к плите: хочется чего-то горячего, наваристого и такого, чтобы дом заполнился уютным ароматом. Осень — идеальное время для супов из сезонных овощей и грибов: ингредиенты стоят копейки, продаются на каждом углу, а результат получается по-настоящему домашним. Ниже — три проверенных рецепта, сообщил udm-info.ru.
«Осенью сезонные овощи, такие как тыква, капуста, картофель, морковь и свекла отлично подходят для супов. В сочетании с бобовыми: чечевица, фасоль, нут блюдо получается сытным и особенно ароматным», — рассказала кулинарный эксперт, категорийный менеджер томатного направления Анна Киричек.
Какой суп выбрать
- Тыквенный крем-суп — если хочется чего-то легкого, нежного и эстетичного.
- Грибной — когда важны выраженный аромат и вкус, который невозможно перепутать ни с чем.
- Гороховый — для дней, когда нужно плотно поесть и надолго забыть о голоде.
Все три рецепта гибкие: меняйте консистенцию, заменяйте мясной бульон на овощной, экспериментируйте со специями. Осень дает простор для кулинарных экспериментов — главное, чтобы суп был горячим.
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]
Тыквенный крем-суп
Тыква — безоговорочный король осенней кухни. Ее деликатный сладковатый вкус идеально дружит со сливками и теплыми специями, а готовое блюдо получается бархатистым, густым и потрясающе ярким — как раз то, что нужно для хмурой погоды.
Что понадобится:
- тыква — 500 г
- морковь — 1 шт.
- репчатый лук — 1 шт.
- томатная пассата — 150 мл
- овощной бульон — 700 мл
- оливковое масло — 1 ст. л.
- соль, черный перец, мускатный орех — по вкусу
Как готовить:
- Очистите тыкву от кожуры и семян, морковь — от кожицы. Оба овоща нарежьте аккуратными кубиками среднего размера. Лук освободите от шелухи и мелко порубите.
- В кастрюле с толстым дном разогрейте оливковое масло. Бросьте лук и пассеруйте 3–5 минут, помешивая, пока он не станет полупрозрачным и мягким.
- Добавьте кубики моркови и тыквы. Перемешайте и потомите 5–7 минут — овощи должны чуть размягчиться и пропитаться маслом.
- Влейте томатную пассату, аккуратно перемешайте и подержите на огне еще 2–3 минуты, чтобы томатная база объединилась с овощами.
- Залейте все овощным бульоном, доведите до кипения, убавьте огонь и варите 15–20 минут. Проверьте готовность ножом: кусочки должны протыкаться без усилий.
- Снимите с огня и пробейте массу погружным блендером до состояния гладкого крема. Если суп вышел слишком густым, разбавьте его порцией горячего бульона или кипятка.
- В финале посолите, поперчите и добавьте щепотку мускатного ореха — он даст ту самую теплую пряную нотку, ради которой этот суп любят.
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Грибной суп на курином бульоне
Осенью грибной суп варится почти сам собой: грибы в избытке и на рынке, и в магазине. Шампиньоны выручат для быстрого будничного варианта, а лесные — белые, подберезовики или замороженные лисички — дадут тот самый глубокий аромат, который невозможно подделать.
Что понадобится на 6 порций:
- куриные окорочка — 2 шт.
- лесные грибы — 600–700 г
- картофель — 4 небольших клубня
- морковь — 1 средняя
- лук — 2 шт. (один небольшой, один крупный)
- чеснок — 3 мелких зубчика
- лавровый лист — 1 шт.
- черный перец горошком — 10 шт.
- свежая петрушка — небольшой пучок
- растительное масло — для жарки
- соль — по вкусу
- вода — 1,5 л
Как готовить:
- Положите окорочка в кастрюлю. Маленькую луковицу надрежьте крест-накрест и бросьте туда же. Добавьте лавровый лист и перец горошком. Залейте 1,5 л воды, посолите и поставьте на плиту.
- После закипания убавьте огонь, снимите пену и варите бульон около 40 минут. Периодически удаляйте новую пену — так бульон останется прозрачным.
- Пока варится курица, займитесь овощами. Крупную луковицу и морковь нарежьте мелкими кубиками. Разогрейте на сковороде пару ложек масла и обжарьте овощи 3–4 минуты — они должны слегка размягчиться, но не зажариться.
- Картофель очистите и нарежьте кубиками. Грибы подготовьте и порежьте на кусочки среднего размера. Обжаривайте их порциями на хорошо разогретой сковороде с минимумом масла — не перегружайте сковороду, иначе грибы начнут тушиться, а не жариться, и потеряют аромат.
- Готовый бульон процедите и верните на огонь. Окорочка достаньте, снимите мясо с костей и разберите на небольшие кусочки.
- В кипящий бульон отправьте картофель и зажарку из лука с морковью. Попробуйте на соль, при необходимости добавьте. Варите около 10 минут на среднем огне.
- Когда картофель начнет мягчать, добавьте грибы, куриное мясо и измельченный чеснок. Доварите суп до полной готовности овощей.
- В самом конце всыпьте мелко нарезанную петрушку, снимите с плиты и накройте крышкой на 10 минут — за это время вкусы соединятся, а грибной аромат раскроется полностью. Подавайте обжигающе горячим.
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
Гороховый суп с мясом на кости
Классика холодного сезона: сытный, наваристый и недорогой. С копченостями он превращается в густое мужское блюдо, без них — в легкий почти диетический вариант. В любом случае это суп, после которого надолго забываешь о голоде.
Что понадобится на 6 порций:
- вода — 2,5 л
- мясо на кости — 500 г
- желтый колотый горох — 200 г
- картофель — 400 г
- морковь — 100 г
- репчатый лук — 1 шт.
- растительное рафинированное масло — 2 ст. л.
- топленое масло — 20 г
- корень петрушки — по вкусу
- черный перец горошком — по вкусу
- душистый перец — по вкусу
- лавровый лист — 2 шт.
- соль — по вкусу
Для подачи:
- сухарики из белого хлеба — по вкусу
- свежий укроп — по вкусу
Как готовить:
- Горох промойте под холодной водой несколько раз, пока вода не станет прозрачной. Залейте свежей водой и оставьте набухать на несколько часов — удобнее всего сделать это с вечера. Перед варкой еще раз сполосните.
- Мясо на кости поместите в кастрюлю, залейте 2,5 л холодной воды и поставьте на средний огонь. Как только начнет закипать, аккуратно снимайте пену шумовкой — от этого зависит прозрачность бульона.
- В кипящий бульон добавьте подготовленный горох. После повторного закипания снова снимите пену. Убавьте огонь до минимума и варите не менее часа — мясо должно стать нежным, а горох начать развариваться.
- Пока основа томится, займитесь овощами. Картофель и морковь очистите, лук освободите от шелухи. Картофель нарежьте небольшими кусочками, морковь натрите на крупной терке или порежьте мелкими кубиками, лук нашинкуйте.
- Достаньте из кастрюли готовое мясо. Отделите мякоть от костей, нарежьте порционными кусочками и верните в бульон.
- Добавьте картофель. После закипания посолите, положите корень петрушки, оба вида перца и лавровый лист. Варите на умеренном огне.
- Для зажарки разогрейте в сковороде смесь растительного и топленого масла. Выложите лук и обжаривайте около 3 минут до мягкости и легкого золотистого оттенка. Затем добавьте морковь и пассеруйте еще 4–5 минут, периодически перемешивая.
- Переложите зажарку в кастрюлю, перемешайте и попробуйте на соль. Варите 10–15 минут до полной готовности картофеля и гороха.
- Перед подачей дайте супу немного настояться. Разлейте по тарелкам, добавьте хрустящие сухарики и щедро посыпьте свежим укропом.
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