Три рецепта осенних супов: тыквенный крем, грибной и гороховый

Когда за окном холодает, рука сама тянется к плите: хочется чего-то горячего, наваристого и такого, чтобы дом заполнился уютным ароматом. Осень — идеальное время для супов из сезонных овощей и грибов: ингредиенты стоят копейки, продаются на каждом углу, а результат получается по-настоящему домашним. Ниже — три проверенных рецепта, сообщил udm-info.ru.

«Осенью сезонные овощи, такие как тыква, капуста, картофель, морковь и свекла отлично подходят для супов. В сочетании с бобовыми: чечевица, фасоль, нут блюдо получается сытным и особенно ароматным», — рассказала кулинарный эксперт, категорийный менеджер томатного направления Анна Киричек.

Какой суп выбрать

Тыквенный крем-суп — если хочется чего-то легкого, нежного и эстетичного.

Грибной — когда важны выраженный аромат и вкус, который невозможно перепутать ни с чем.

Гороховый — для дней, когда нужно плотно поесть и надолго забыть о голоде.

Все три рецепта гибкие: меняйте консистенцию, заменяйте мясной бульон на овощной, экспериментируйте со специями. Осень дает простор для кулинарных экспериментов — главное, чтобы суп был горячим.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая ]

Тыквенный крем-суп

Тыква — безоговорочный король осенней кухни. Ее деликатный сладковатый вкус идеально дружит со сливками и теплыми специями, а готовое блюдо получается бархатистым, густым и потрясающе ярким — как раз то, что нужно для хмурой погоды.

Что понадобится:

тыква — 500 г

морковь — 1 шт.

репчатый лук — 1 шт.

томатная пассата — 150 мл

овощной бульон — 700 мл

оливковое масло — 1 ст. л.

соль, черный перец, мускатный орех — по вкусу

Как готовить:

Очистите тыкву от кожуры и семян, морковь — от кожицы. Оба овоща нарежьте аккуратными кубиками среднего размера. Лук освободите от шелухи и мелко порубите.

В кастрюле с толстым дном разогрейте оливковое масло. Бросьте лук и пассеруйте 3–5 минут, помешивая, пока он не станет полупрозрачным и мягким.

Добавьте кубики моркови и тыквы. Перемешайте и потомите 5–7 минут — овощи должны чуть размягчиться и пропитаться маслом.

Влейте томатную пассату, аккуратно перемешайте и подержите на огне еще 2–3 минуты, чтобы томатная база объединилась с овощами.

Залейте все овощным бульоном, доведите до кипения, убавьте огонь и варите 15–20 минут. Проверьте готовность ножом: кусочки должны протыкаться без усилий.

Снимите с огня и пробейте массу погружным блендером до состояния гладкого крема. Если суп вышел слишком густым, разбавьте его порцией горячего бульона или кипятка.

В финале посолите, поперчите и добавьте щепотку мускатного ореха — он даст ту самую теплую пряную нотку, ради которой этот суп любят.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Грибной суп на курином бульоне

Осенью грибной суп варится почти сам собой: грибы в избытке и на рынке, и в магазине. Шампиньоны выручат для быстрого будничного варианта, а лесные — белые, подберезовики или замороженные лисички — дадут тот самый глубокий аромат, который невозможно подделать.

Что понадобится на 6 порций:

куриные окорочка — 2 шт.

лесные грибы — 600–700 г

картофель — 4 небольших клубня

морковь — 1 средняя

лук — 2 шт. (один небольшой, один крупный)

чеснок — 3 мелких зубчика

лавровый лист — 1 шт.

черный перец горошком — 10 шт.

свежая петрушка — небольшой пучок

растительное масло — для жарки

соль — по вкусу

вода — 1,5 л

Как готовить:

Положите окорочка в кастрюлю. Маленькую луковицу надрежьте крест-накрест и бросьте туда же. Добавьте лавровый лист и перец горошком. Залейте 1,5 л воды, посолите и поставьте на плиту.

После закипания убавьте огонь, снимите пену и варите бульон около 40 минут. Периодически удаляйте новую пену — так бульон останется прозрачным.

Пока варится курица, займитесь овощами. Крупную луковицу и морковь нарежьте мелкими кубиками. Разогрейте на сковороде пару ложек масла и обжарьте овощи 3–4 минуты — они должны слегка размягчиться, но не зажариться.

Картофель очистите и нарежьте кубиками. Грибы подготовьте и порежьте на кусочки среднего размера. Обжаривайте их порциями на хорошо разогретой сковороде с минимумом масла — не перегружайте сковороду, иначе грибы начнут тушиться, а не жариться, и потеряют аромат.

Готовый бульон процедите и верните на огонь. Окорочка достаньте, снимите мясо с костей и разберите на небольшие кусочки.

В кипящий бульон отправьте картофель и зажарку из лука с морковью. Попробуйте на соль, при необходимости добавьте. Варите около 10 минут на среднем огне.

Когда картофель начнет мягчать, добавьте грибы, куриное мясо и измельченный чеснок. Доварите суп до полной готовности овощей.

В самом конце всыпьте мелко нарезанную петрушку, снимите с плиты и накройте крышкой на 10 минут — за это время вкусы соединятся, а грибной аромат раскроется полностью. Подавайте обжигающе горячим.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Гороховый суп с мясом на кости

Классика холодного сезона: сытный, наваристый и недорогой. С копченостями он превращается в густое мужское блюдо, без них — в легкий почти диетический вариант. В любом случае это суп, после которого надолго забываешь о голоде.

Что понадобится на 6 порций:

вода — 2,5 л

мясо на кости — 500 г

желтый колотый горох — 200 г

картофель — 400 г

морковь — 100 г

репчатый лук — 1 шт.

растительное рафинированное масло — 2 ст. л.

топленое масло — 20 г

корень петрушки — по вкусу

черный перец горошком — по вкусу

душистый перец — по вкусу

лавровый лист — 2 шт.

соль — по вкусу

Для подачи:

сухарики из белого хлеба — по вкусу

свежий укроп — по вкусу

Как готовить:

Горох промойте под холодной водой несколько раз, пока вода не станет прозрачной. Залейте свежей водой и оставьте набухать на несколько часов — удобнее всего сделать это с вечера. Перед варкой еще раз сполосните.

Мясо на кости поместите в кастрюлю, залейте 2,5 л холодной воды и поставьте на средний огонь. Как только начнет закипать, аккуратно снимайте пену шумовкой — от этого зависит прозрачность бульона.

В кипящий бульон добавьте подготовленный горох. После повторного закипания снова снимите пену. Убавьте огонь до минимума и варите не менее часа — мясо должно стать нежным, а горох начать развариваться.

Пока основа томится, займитесь овощами. Картофель и морковь очистите, лук освободите от шелухи. Картофель нарежьте небольшими кусочками, морковь натрите на крупной терке или порежьте мелкими кубиками, лук нашинкуйте.

Достаньте из кастрюли готовое мясо. Отделите мякоть от костей, нарежьте порционными кусочками и верните в бульон.

Добавьте картофель. После закипания посолите, положите корень петрушки, оба вида перца и лавровый лист. Варите на умеренном огне.

Для зажарки разогрейте в сковороде смесь растительного и топленого масла. Выложите лук и обжаривайте около 3 минут до мягкости и легкого золотистого оттенка. Затем добавьте морковь и пассеруйте еще 4–5 минут, периодически перемешивая.

Переложите зажарку в кастрюлю, перемешайте и попробуйте на соль. Варите 10–15 минут до полной готовности картофеля и гороха.

Перед подачей дайте супу немного настояться. Разлейте по тарелкам, добавьте хрустящие сухарики и щедро посыпьте свежим укропом.

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