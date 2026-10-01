Ученик устроил погром в краснодарской школе и послал матом учителя

Инцидент в краснодарской школе № 70 вызвал широкий резонанс — он шокировал и педагогов, и родителей. Во время учебного процесса один из учеников устроил в классе настоящий погром, а затем допустил грубейшие оскорбления в адрес учителя, который пытался его остановить, сообщил kubanpress.ru.

Как развивались события

По информации очевидцев, конфликт вспыхнул между двумя школьниками прямо на уроке. Словесная перепалка стремительно переросла в физическую стычку: подростки облили друг друга водой, после чего начали драться. В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля. Один из участников потасовки не ограничился дракой и принялся громить класс: опрокидывал парты, разбрасывал вещи, ломал школьное имущество. Учитель, пытавшийся прекратить беспредел и успокоить разбушевавшегося подростка, услышал в свой адрес нецензурную брань.

«Вместо того чтобы прислушаться к замечаниям педагога, юнец отправил его в „пешее эротическое путешествие“, оскорбив самыми грубыми выражениями», — сообщил kubanpress.ru.

По данным издания, случившееся бурно обсуждают в родительских чатах и педагогическом сообществе. Коллеги пострадавшего педагога называют такое поведение тревожным сигналом для всей системы образования: учитель, выполнявший свои обязанности, столкнулся с неприкрытой агрессией и неуважением, граничащими с хамством.

Что говорят психологи

Специалисты, комментируя произошедшее, сходятся во мнении: агрессивное поведение подростков зачастую произрастает из глубоких семейных проблем. По их мнению, дети, не получающие достаточного участия родителей, нередко пытаются привлечь его любой ценой, даже через деструктивные поступки. Кроме того, если в семье не заложены базовые нормы уважения к старшим и правила поведения в обществе, ребенок не осознает границ дозволенного.

По мнению специалистов, когда подросток не чувствует последствий своих действий, у него формируется ощущение, что ему позволено все. Со временем такое поведение закрепляется и перерастает в устойчивую модель, превращая детей в грубиянов, не уважающих ни окружающих, ни правила социума, высказала мнение психолог Татьяна Ильина.

«Психологи подчеркивают: если вовремя не скорректировать такое поведение, из ребенка может вырасти человек с серьезными проблемами в социализации, склонный к агрессии и конфликтам», — сообщил kubanpress.ru.

Ранее сообщалось, что родители штурмовали школу и выбили калитку во время тревоги БПЛА.