Прецедент или регламент: юрист рассказал, есть ли у Португалии рычаги против Роналду

Случай с Криштиану Роналду, покинувшим расположение сборной до завершения международного окна, — история беспрецедентная, но при этом укладывающаяся в существующие нормы. Так юрист Аркадий Анишин прокомментировал уход футболиста из сборной, сообщил rosbalt.ru.

Специалист напомнил, в каких рамках вообще существует вызов в национальную команду. И сам вызов, и пребывание игрока в стане сборной подчиняются регламентам ФИФА, регулирующим статус и переходы футболистов. Если игрок уезжает по собственной воле, не дождавшись окончания международного окна, он нарушает дисциплинарный регламент своей национальной федерации.

Какие последствия это может повлечь? По словам Анишина, теоретически Федерация футбола Португалии располагает инструментами воздействия. Наказание варьируется от денежного штрафа до временного отстранения от матчей на клубном уровне — правда, для последнего потребуется обращение в ФИФА.

«Однако на практике, учитывая статус Роналду и тот факт, что он заявил о завершении карьеры в сборной, никаких реальных юридических последствий для него не будет. Федерация сделает все, чтобы перевести скандал в плоскость „личного решения ветерана“, избегая открытого юридического конфликта с главным брендом в истории португальского спорта», — отметил юрист Аркадий Анишин в комментарии «Росбалту».

Ранее сообщалось, что психолог Фомина назвала уход Роналду из сборной проявлением сверхкомпенсированного нарциссизма.