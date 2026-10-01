Перед Новым годом стоимость целого ряда продуктов традиционно идет вверх. Однако рост этот не является обязательным условием и далеко не всегда оказывается резким. О том, на какие товары цены все-таки поднимутся и с покупкой каких продуктов к праздничному столу стоит поторопиться, рассказал общественник Владислав Махмудов, сообщила rostovgazeta.ru.

«На днях я посетил магазин одной из торговых сетей и увидел цены на красную икру. Знаете, я был глубоко шокирован — банка 95 граммов уже стоит ₽2399!» — говорит Владислав Махмудов.

По информации эксперта, уже с октября многие ростовчане начинают заблаговременную подготовку к главному зимнему празднику. Традиционно Новый год ассоциируется не только с мандаринами, оливье и Дедом Морозом, но и с бутербродами с красной икрой. По словам собеседника, к зимнему празднику цена на красную икру вряд ли заметно повысится.

«Скорее всего она даже может снизиться, но за счет уменьшения объема банок. Например, 95 граммов превратятся в 70 или 75, и покажется, что стоимость стала ниже», — уточняет собеседник.

А вот продукты с длительным сроком хранения — консервы, соленья, варенья, соки — спикер рекомендует начинать приобретать уже сейчас.

«Я не исключаю, что перед Новым годом цены на них традиционно вырастут», — говорит эксперт.

Ранее эксперт Балашов рассказал, что красная икра подорожает к Новому году из‑за падения вылова.