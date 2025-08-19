Кто этот гигантский и блестящий охотник, появившийся в подмосковных лесах?

По информации издания, отличительная черта тарантула-волка в том, что он не строит паутину. Представители разновидностей паука активно охотятся. Сначала они выслеживают добычу, а при удобном случае нападают. Природа наградила его ловкостью и высокой скоростью, что особенно важно для охоты. Пауки свободно нападают на добычу, как на мягкой траве, так и на почве.

Михаил рассказал, что был поражен размером паука — около 15 см в диаметре. На спине житель Шатуры рассмотрел едва заметные рыжие отметины. Тело было угольно-черным. Туловище блестело, словно оно отполировано.

«Лапы — длинные, членистые, покрытые тонкими волосками, казались невероятно сильными и цепкими. Он не спешил, двигался плавно и уверенно, словно осознавал свою силу и превосходство в этом лесном мире», — поделился мужчина.

По информации издания, при встрече с пауком рекомендовано избегать контактов с ним. Яд паука не станет причиной летального исхода или паралича, но желательно пройти мимо него. Михаил отметил, что паук показался ему очень красивым. Он был удивлен его необычностью. По словам старожилов Туголесского Бора, такие крупные и ядовитые пауки встречаются в данном регионе редко.

Ранее сообщалось, что в юго-западных штатах США произойдет большое нашествие тарантулов.