В Московской области жителям рассказали о лесопожарной обстановке

В четверг, 27 августа, на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Московском учебно-опытном и Подольском лесничествах – II класс, в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» – III класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В пятницу и субботу, 28 и 29 августа на большей части региона спрогнозировали II класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +16-21 градусов, ночью – +8-12. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

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