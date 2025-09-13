Более 130 тысяч атак на портал ЦИК России зафиксировано со старта голосования

Со старта голосования на портал ЦИК России было совершено более 130 тысяч атак, сообщил информационный телеграм-канал ЦИК России.

По информации канала ЦИК, на инфраструктуру ДЭГ со старта голосования было зафиксировано порядка 100 атак.

Кроме того, в ЦИК поступило 1070 обращений, из которых 55 были зафиксированы в первый день. С целью разъяснения действующего избирательного законодательства поступило 876 обращений граждан. Еще 194 обращений связаны с просьбой проверить действия, которые могут свидетельствовать о нарушениях.

В канале опубликован комментарий председателя Центральной избирательной комиссии РФ. Элла Памфилова положительно оценила первые сутки голосования. По ее мнению, они прошли спокойно.

«Хотелось бы, чтобы так спокойно эта кампания прошла до конца, и у нас не было бы повода разбирать происшествия и нарушения», — отметила Элла Памфилова.

Единый день голосования (ЕДГ-2025) проходит в России в период с 12 по 14 сентября. Граждане вправе отдать свой голос за политиков, которые будут представлять их интересы на региональном и муниципальном уровнях. Более 55 тыс. избирателей проголосовали досрочно. Это граждане, которые находятся в плавании, в труднодоступных или отдаленных местностях. Возможностью проголосовать досрочно также воспользовались более 453 тысяч избирателей, которые находятся в приграничных регионах. Такая информация опубликована в канале ЦИК.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье стартовал второй день муниципальных выборов.