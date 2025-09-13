В Подмосковье стартовал второй день муниципальных выборов
Второй день муниципальных выборов стартовал в Подмосковье
В Подмосковье стартовал второй день выборов депутатов Советов депутатов городских и муниципальных округов, в 8:00 открылись 593 избирательных участка. Об этом сообщает Официальный канал Избирательной комиссии Московской области.
Выборы проходят в Балашихе, Дмитрове, Лыткарино, Луховицах (одномандатный округ № 4), Молодежном, Подольске, Электростали, Фрязино и Шатуре.
«Члены участковых избирательных комиссий приступили к проведению голосования», — добавили в сообщении.
Жителям региона напомнили, что задать все интересующие вопросы можно в «Службу заботы». Напомним, что выборы будут проходить и в воскресенье, 14 сентября.
