Кто из нас не завидовал коту, который целый день валяется на диване, меняя одну позу на другую? Кажется, что жизнь питомца — это бесконечный сон, перемежающийся короткими перерывами на еду. Однако на самом деле у усатых-полосатых — жесткий распорядок дня, расписанный по часам. За кажущейся ленью скрывается эволюционная программа, четкий график и строгие правила, которые кот неукоснительно соблюдает. И если присмотреться, можно заметить: он не просто спит, а живет по своим законам, рассказывает REGIONS подмосковный ветеринарный врач Лариса Супникова.

Почему кошки так много спят — природный механизм

Главный пункт в расписании любого кота — это сон. Взрослое здоровое животное проводит в объятиях Морфея от 12 до 16 часов в сутки, а некоторые — до 18. Это не лень, а генетический код, доставшийся от диких предков. В природе кошка — хищник, который тратит огромное количество энергии на охоту, выслеживание и быстрые рывки за добычей. Чтобы восполнить силы и спокойно переварить пищу, организму требуется долгий отдых. Домашние коты, даже если им не нужно добывать пропитание, сохранили этот ритм: короткие периоды бурной активности сменяются долгим восстановлением. Это их природный ритм, заложенный природой.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Режим кота: пять главных дел в течение дня

Помимо сна, в расписании кота есть еще несколько важных пунктов, которые он выполняет с завидной регулярностью.

Сон и дремота. Занимает основную часть суток. Котята и пожилые животные спят больше — до 20–22 часов. Сезонность тоже влияет: зимой, когда световой день короче, коты могут спать дольше, летом — меньше.

Уход за собой. Коты — знаменитые чистюли. На вылизывание они тратят от 30 до 50% времени бодрствования. Для них это не просто гигиена, а способ регуляции температуры тела, успокоения и стимуляции кровообращения.

Охота и игры. Даже если в доме нет мышей, охотничий инстинкт никуда не девается. Кот обязательно должен выплеснуть энергию в игре. Ветеринары советуют выделять на игры 10–20 минут в день, чтобы питомец не скучал, не набирал вес и чувствовал себя реализованным.

Прием пищи. Коты — существа привычки. Они любят, чтобы еда появлялась в одно и то же время. Их внутренние часы работают безотказно: если вы кормите кота каждый день в 8 утра, он ровно в эту минуту будет сидеть у миски.

Наблюдение и контроль. Кот постоянно следит за тем, что происходит в его владениях. Он сидит на подоконнике, провожает вас на работу, встречает с порога, проверяет сумки с продуктами. Это его способ контролировать свою территорию.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Как коты определяют время без часов

Владельцы не раз замечали: стоит чуть задержаться с ужином, как кот уже сидит у миски и требовательно мяукает. Как они это делают? У кошек отлично развиты биологические часы. Они не смотрят на циферблат, но считывают множество внешних и внутренних сигналов. Уровень освещенности, ваши привычные действия (вы зашли на кухню, взяли кружку), собственное чувство голода — все это подсказывает коту, что настало время кормления. Кошки отлично запоминают временные отрезки, связанные с приятными событиями. Если вы даете им лакомство в одно и то же время, они будут ждать его с точностью до минуты. При этом они учитывают и ваше поведение: например, если вы просыпаетесь в 7 утра, кот знает, что через 15 минут его накормят, и готов разбудить вас заранее.

«Кошки — мастера рутины. Если в доме царит хаос, питомец может начать нервничать, проявлять агрессию или, наоборот, впадать в апатию. А вот если у него есть четкий график, он чувствует себя в безопасности. Поэтому я всегда советую владельцам кормить, играть и укладывать кота спать примерно в одно и то же время. Это залог его психологического комфорта и спокойствия», — поясняет ветеринар Лариса Супникова.

Как коты «перестраивают» свой режим под хозяина

Несмотря на то что коты — сумеречные хищники, пик активности которых приходится на рассвет и закат, они умеют подстраиваться под жизнь человека. Если вы кормите кота в 8 утра, а ложитесь спать в 11 вечера, он постепенно синхронизирует свой режим с вашим. Но это не значит, что он откажется от ночных «тыгыдыков» — просто он будет беситься в те часы, когда вы уже спите. При этом важно не поощрять ночные побудки. Если кот будит вас, а вы встаете и кормите его, он запомнит: это работает.

«Самый частый запрос от владельцев — как отучить кота будить по ночам. И главный совет здесь — не поддаваться на провокации. Если кот мяукает ночью, не вставайте, не разговаривайте с ним, не кормите и не гладьте. Он должен понять, что ночью вы недоступны. А днем — обязательно играйте с ним, чтобы он выплескивал энергию. Если делать это системно, режим наладится», — завершает Лариса Супникова.

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