Ветеринар перечислила запрещенные продукты для кошек и собак

Врач-ветеринар медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Лапенок в интервью РИА Новости о продуктах, которые опасно давать домашним животным.

Специалист подчеркнула, что кошкам и собакам нельзя никакие грибы.

«Даже съедобные для человека виды могут вызвать у животных расстройство желудочно-кишечного тракта из-за особенностей обмена веществ», — пояснила Лапенок.

Опасны также лук и чеснок — содержащиеся в них органические сернистые соединения провоцируют анемию, что угрожает печени и почкам. В авокадо присутствует токсичный для животных персин.

Виноград и изюм могут вызвать опасное повышение уровня кальция в крови либо отравление пестицидами.

Нельзя давать питомцам косточки яблок, персиков, слив и вишен — они содержат цианид и способны вызвать механическую непроходимость кишечника.

Шоколад и какао опасны из-за теобромина, который может приводить к рвоте, судорогам и летальному исходу.

Отдельную угрозу представляет ксилит — подсластитель, содержащийся в леденцах и «человеческих» сладостях. Он способен вызвать у собак тяжелое поражение печени.

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