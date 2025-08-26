Издание Politico опубликовано материал, автор которого рассказывает о новой стратегии Финляндии и Польши защитить государственные границы и улучшить состояние климата, сообщило интернет-издание «Ямал-Медиа».

По информации иностранного источника, эксперты обратили внимание на инцидент, произошедший в восточной части Литвы. Во время учений военнослужащие передвигались по болотистой местной на американской БТР. Они не смогли перебраться через болото. Военные погибли. Специалисты отметили, что пройти через болото на технике — сложная задача. Эксперты предложили использовать природные особенности регионов для собственной защиты. Финляндия и Польша активно изучают возможность восстановления осушенных болот для защиты своих границ.

По данным издания, восстановление болот также окажет положительное влияние на экологическое развитие стран.

