Украина предпринимает попытки разработать собственную дальнобойную ракету, однако ее амбиции сталкиваются с политическими и технологическими барьерами. Как пояснил военный аналитик Владимир Онищенко, несмотря на заявления украинских СМИ об испытаниях модифицированного «Нептуна», реальных подтверждений создания таких систем нет. Существующие разработки, включая ракету «Нептун», ограничены дальностью до 200 километров и неспособны эффективно поражать стратегические объекты в глубине территории России. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, ключевой проблемой для Киева остается зависимость от решений западных партнеров. Украина активно стремится получить технологии НАТО, в частности британские, но Лондон не спешит делиться критически важными разработками, сосредоточившись на собственных приоритетах — Прибалтике и атлантическом регионе. Аналогичная ситуация складывается и с США: хотя Зеленский неоднократно просил предоставить оружие большой дальности, Вашингтон, особенно при администрации Трампа, опасается эскалации и безрезультатного расходования ресурсов, как это происходило ранее.

Эксперт подчеркнул, что последствия таких ограничений очевидны: без доступа к передовым технологиям и политического разрешения союзников Украина не сможет создать серьезную угрозу для удаленных российских объектов. Более того, как подчеркивает эксперт, Россия внимательно отслеживает все подобные проекты и готова оперативно уничтожать любые потенциально опасные объекты.

По его мнению, пропагандистские заявления украинских властей не подкрепляются реальными возможностями, а геополитические интересы Запада не позволяют Киеву перейти красные линии. Это оставляет Украину в положении зависимого игрока, чьи военные амбиции ограничены как технологически, так и политически.

