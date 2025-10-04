Борщ, блины и пельмени: рэпер Тимбаленд в Москве познакомился с русской кухней

Легенда мирового хип-хопа Тимбалэнд в беседе с Mash поделился впечатлениями от русской кухни, которую попробовал в Москве, сообщило издание Super.ru.

Певец считает, что в американской кухне нет блюд, чьи вкусовые качества схожи с русскими блюдами. Рэпер рассказал, что пробовал в Москве пельмени. Блюдо ему очень понравилось своим вкусом и простотой. Кроме того, гость попробовал борщ и блины. Согласно информации Mash, в райдере звезды указана необходимость в обеспечении артиста водой, соком, крекерами, сыром, фруктами и пол-литром антисептика.

Рэпер также рассказал, что в Москве ему понравились чистые улицы и архитектура. Певец прогулялся по городу и посетил столичную кальянную. Он обратил внимание на то, что люди отдыхают и улыбаются, вовлекаются в музыку. Легенда мирового хип-хопа отметил, что будет еще посещать Россию.

По информации телеграм-канала, рэпер приезжал в Москву для участия в закрытой вечеринке. Вход на мероприятие был доступен по специальным пригласительным. Тимбалэнд исполнил свои хиты с Джастином Тимберлейком, Нелли Фуртадо, Мадонной, OneRepublic и 50 Cent. В субботу, 4 октября, артист возвращается домой.

Ранее сообщалось, что в Кремле тщательно выбирают угощения для зарубежных лидеров.