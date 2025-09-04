Дипломатия на вкус: что подают в Кремле, чтобы склонить лидеров к миру

Фото: [ Президенты России и ОАЭ открыли Международный образовательный центр в гимназии им. Е. М. Примакова/Медиасток.рф ]

Работа президентского протокола — это высокоточный механизм, где каждая деталь, от сорта вина до оттенка галстука, становится инструментом дипломатии. Специалисты службы обеспечивают безупречность мероприятий, предугадывая любые нештатные ситуации — от внезапного недомогания гостя до уровня фонового шума в зале. KP.RU выяснила , как выбирают цвета, еду и многие другие детали для официальных встреч.

Кремлевские повара создают меню, балансируя между национальной гастрономической традицией и культурными особенностями гостя. Основу составляют классические русские блюда: уха, расстегаи, изделия из дичи. Обязательно учитываются диетические и религиозные ограничения — свинина и чеснок могут быть мгновенно исключены из рецептов. В знак уважения в меню включают и элемент кухни страны-партнера. Напитки подают согласно международной практике: красное и белое вино, а также водка.

Выбор официального подарка напоминает работу разведки. Протокол изучает хобби и личные вкусы иностранного лидера. В основе презента — вещи, отражающие российское культурное наследие: гравюры, редкие книги, изделия народных промыслов. Юмор допустим лишь в исключительных случаях, после многократных проверок на возможные культурные недоразумения.

Новогодний прием в Кремле представляет собой уникальное исключение из строгих правил. Мероприятие собирает свыше тысячи гостей из разных сфер — политиков, деятелей искусства, ученых. Жесткая рассадка отсутствует, что создает условия для неформального общения и установления связей.

Отдельный протокол существует для цветочных композиций. Букеты делятся на наградные и праздничные. Первые, лаконичные из роз или гербер, вручают женщинам вместе с государственными наградами. Вторые — более пышные, дарят на юбилеи. Для супруг иностранных лидеров составляют букеты без сильнопахнущих цветов, таких как лилии или гиацинты.

Строгий дресс-код предписывает мужчинам носить на официальных приемах только белую рубашку и галстук приглушенных тонов, гармонирующий с костюмом. Цвета аксессуара несут смысловую нагрузку: темно-синий символизирует надежность, красный — силу и доминирование, а фиолетовый — аристократизм. Черные галстуки и цветные рубашки под запретом как атрибут траура.

