Борт Путина сопровождал пилот из Казахстана — видео с песней «Матушка‑земля» появилось в Сети

Летчик военно-воздушных сил Казахстана Азимбек Джуманов опубликовал в социальных сетях необычное видео. На кадрах запечатлен момент сопровождения самолета президента России Владимира Путина при прибытии в Астану с государственным визитом. В качестве музыкального сопровождения к записи офицер наложил популярную патриотическую песню «Матушка-земля», сообщило РИА Новости.

Согласно данным агентства, глава РФ находился в Казахстане с 27 по 29 мая. В рамках этого визита Путин успел провести встречу с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым, а также принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

По информации издания, на обнародованных видеокадрах, снятых прямо из кабины истребителя, хорошо различим борт российского лидера, плывущий на фоне безоблачного неба и легких облаков. В строю видны также другие самолеты сопровождения.

По данным издания, особую атмосферу видео придает звучащая на фоне песня «Матушка-земля». Этот трек с характерным фольклорным звучанием, народными напевами и поэтичными строками о красотах русской природы, безусловно, добавляет происходящему на экране дополнительную эмоциональную окраску.

«Мы приняли участие в церемонии официальной встречи президента России Владимира Путина, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, которая состоялась в Дворце Независимости с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева», — написал Джуманов под постом на своей странице в социальной сети.

Ранее сообщалось, что депутат ГД прокомментировал слова Путина о скором завершении СВО.