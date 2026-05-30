Эвакуация посетителей объявлена: что горит в торговом центре на юге Москвы
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
В Москве в торговом центре, расположенном на улице Генерала Кузнецова, произошел пожар. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, в настоящее время проводится эвакуация посетителей здания.
По информации собеседника агентства, очаг возгорания находится в ресторане на втором этаже торгового комплекса. На место происшествия стянуты силы экстренных ведомств. Информация о пострадавших, как и о причинах инцидента, уточняется.
«Возгорание произошло в ТЦ по адресу: ул. Генерала Кузнецова, д. 22», — сказал собеседник агентства ТАСС.
Ранее сообщалось, что с 1 июня в России вступают в силу новые правила пожарной безопасности.