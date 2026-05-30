Мошенники похитили у пенсионерки из Москвы более 37 млн руб. под видом замены ключей от домофона

Свыше 37 млн руб. лишилась 72-летняя жительница столицы из-за схемы, которую мошенники развернули под видом замены домофона. Общение с жертвой длилось почти три месяца. Все началось со звонка от лжесотрудника управляющей компании, предложившего обновить ключи. Пенсионерка согласилась, продиктовала личные данные и голосом подтвердила свое решение. Информацию об инциденте распространила прокуратура Москвы в телеграм-канале и на платформе «Макс».

По данным ведомства, вскоре после этого ей позвонил другой «специалист» — на сей раз из вымышленного «банковского надзора». Он сообщил, что персональные данные женщины уже в руках аферистов, а ее счета под угрозой. Чтобы спасти накопления, ей следовало беспрекословно выполнять инструкции по телефону.

По информации ведомства, о случившемся москвичка никому из родных не рассказала. Она снимала деньги со счетов и через курьеров передавала злоумышленникам, получая взамен фиктивные бумаги об открытии новых безопасных счетов. Когда средства закончились, жертву убедили, что следствию необходимо проверить и ювелирные украшения.

«Помните, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не предлагают перевести деньги на "безопасные счета". Если Вам поступили такие предложения — прекратите общение. Это мошенники», — предупредили в прокуратуре Москвы.

По данным прокуратуры Москвы, женщина собрала в сумку цепочки, кольца, серьги и трое золотых часов. Ценности забрала приехавшая к дому курьер, оставив пенсионерке очередной «документ» о приеме имущества. Общий ущерб составил более 37,4 млн руб. Кто именно причастен к этой истории, сейчас выясняет Симоновская межрайонная прокуратура.

«Прокуратура напоминает! Никогда и никому не сообщайте персональные данные. Проверяйте любую полученную от неизвестных информацию, кем бы они ни представлялись. Не снимайте и не передавайте никому денежные средства по телефонным указаниям незнакомых лиц».

