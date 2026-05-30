Капитальный ремонт водоводов Кленово-Чегодаевского ВЗУ до ВНС «Лучинское» подходит к завершению

В городском округе Подольск близится к завершению масштабный проект по капитальному ремонту водоводов. Они поставляют воду от двенадцати скважин Кленово-Чегодаевского каскада на водонасосную станцию «Лучинское». Проект, реализуемый в рамках государственной программы, направлен на повышение надежности и улучшение качества водоснабжения более чем для 30 тысяч местных жителей. В их числе — население микрорайона Климовск и прилегающих садоводческих некоммерческих товариществ, сообщила администрация городского округа.

Работы стартовали в прошлом году. В ходе реконструкции специалисты полностью заменили две нитки водовода. Их общая протяженность составила почти 10 километров (каждая нитка — по 4,9 километра). Старые стальные и чугунные трубы, которые демонтировали, отличались высокой степенью износа и были покрыты внутренними отложениями, существенно снижавшими их пропускную способность. Новые водоводы выполнены из полиэтиленовых труб ПНД диаметром 500 миллиметров. Это гарантирует их долговечность, повышает энергоэффективность и обеспечивает стабильную подачу ресурса потребителям.

28 мая объект проинспектировали заместитель главы городского округа Подольск Михаил Саруханов и директор «Подольского водоканала» Алексей Битиев. В ходе осмотра было отмечено, что основные строительно-монтажные работы практически завершены. В настоящий момент ведутся переврезки — подключение новых участков к действующей системе водообеспечения. Все мероприятия проводятся согласно согласованному графику. Жителей заранее информируют о возможном кратковременном ухудшении качества воды на время проведения работ.

Новый водовод оснастили современной запорной арматурой российского производства и сигнальным кабелем. Последний позволяет оперативно выявлять повреждения. Управление запорной арматурой может осуществляться дистанционно, что повышает скорость реагирования на возможные аварийные ситуации.

Кроме того, на водонасосной станции «Лучинское» уже установлен один новый насос, еще два готовятся к монтажу. Внедрена система дистанционного управления станцией и скважинами. Теперь оператор в реальном времени видит данные по расходу воды, напору, запасам в резервуарах чистой воды и состоянию оборудования. Также обеспечено энергетическое резервирование: при отключении электроснабжения автоматически включается дизель-генератор.

После того как будут завершены все подключения и проведено хлорирование, новый водовод введут в эксплуатацию. Реконструкция позволит не только стабилизировать качество водоснабжения, но и повысить эффективность всего процесса — от забора воды из скважин до подачи на водонасосные станции «Школьная» и «Товарная» и далее непосредственно потребителю. Применение обезжелезивающих фильтров и установок ультрафиолетового обеззараживания обеспечит соответствие воды всем действующим санитарно-гигиеническим нормативам.

