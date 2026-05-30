«Никогда не говорит ничего просто так»: депутат ГД прокомментировал слова Путина о скором завершении СВО

Назвать точную дату прекращения боевых действий допустимо лишь на основании совокупности различных факторов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил депутат Государственной думы Андрей Колесник.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что ситуация в районе проведения специальной военной операции развивается так, что позволяет вести речь о скором окончании конфликта. Глава государства также подчеркнул, что российские войска ведут наступление на всех участках фронта.

Депутат Колесник разъяснил, что целостное представление о боевых действиях формируется из множества составляющих. К ним парламентарий отнес понимание соотношения сил противника и войск РФ, моральный дух военнослужащих, результативность работы военно-промышленного комплекса, наличие различных видов вооружений и прочие аспекты. По утверждению Колесника, именно этими соображениями руководствовался российский лидер в своем заявлении о возможном завершении конфликта.

«Все это оценивается в комплексе, и потом из этих соображений и расчетов делаются выводы. Вот наш верховный главнокомандующий сделал это не просто так. Он никогда не говорит ничего просто так. Четко сказал, что конфликт близится к завершению, естественно, нашей победой», — пояснил депутат.

Парламентарий также отметил, что даже после официального окончания специальной военной операции отдельные локальные столкновения могут продолжаться еще некоторое время. По разъяснению Колесника, в такой ситуации активную работу начнут дипломаты, которым предстоит согласовывать условия возможного перемирия.

Ранее сообщалось, что Путин сравнил кризис на Украине с происходящим в Армении.