Рафтинг, ориентирование и единство народов: студенты Химок приняли участие в трехдневном туристическом слете

В подмосковном Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» в пятницу, 29 мая, завершился трехдневный студенческий туристический слет Российской международной академии туризма (РМАТ-2026). Участниками мероприятия стали команды студентов самой академии и ее филиалов, а также представители других высших учебных заведений Московской области и столицы, сообщи ла администрация городского округа Химки.

Главная цель слета — познакомить молодых людей со спортивным туризмом и краеведением, помочь им провести время активно и с пользой, а также найти новых друзей среди студентов из других вузов. Организаторы посвятили мероприятие Году единства народов России — эта тема нашла яркое отражение в творческих выступлениях участников и в общей атмосфере праздника.

За три дня студенты успели многое. Они соревновались в различных дисциплинах: от волейбола, рафтинга и спортивного ориентирования до туристского многоборья. Ребята показали свои таланты в командных творческих конкурсах и освоили множество полезных практических навыков. В их числе — умение ставить палаточный лагерь, действовать сообща и приходить на помощь товарищам в полевых условиях.

«Здорово, что в нашем округе проходит такое масштабное и полезное мероприятие — студенческий туристический слет РМАТ-2026. Подобные инициативы играют важную роль в развитии массового спорта и здорового образа жизни среди молодежи. Особенно ценно, что слет не ограничивается спортивными состязаниями, а включает творческие конкурсы и элементы краеведения», — отметил лидер Движения общественной поддержки Георгий Шишкин.

Итоги трехдневной программы подвели на торжественной церемонии награждения, где отметили сильнейшие команды слета.

