«Я буду молить Бога за Вас»: Галия Ситдикова, спасшая ребенка в ледяной воде, пригласила Маргариту Симоньян в Казань

Двенадцатую премию имени Тиграна Кеосаяна получила жительница Казани Галия Ситдикова. Девушка спасла тонущего в ледяной воде ребенка. Россиянка в видеообращении, опубликованным в канале «Макс» главного редактора RT, поблагодарила Маргариту Симоньян и пригласила в Казань.

В видеобращении Галия призналась, что кроме благодарности, испытывает также неловкость. Жительница Казани рассказала, что во время спасения ребенка руководствовалась «зовом сердцем». Она призналась, что каждый день молится Богу. Галия рассказала, что будет молиться Богу за Маргариту Симоньян.

«Я буду молиться Богу за Вас. Спасибо Вам большое! Вы потрясающая женщина», — отметила жительница Казани.

В свою очередь Маргарита Сомоновна выложила аудиосообщение, адресованное девушке. Она отметила, что только человек с добрым сердцем мог спасти ребенка и теперь так искренне благодарить за награду. Симоньян напомнила, что девушка получила премию Тиграна. Своего покойного мужа она назвала потрясающим человеком. С целью сохранения его памяти премия назначается публично.

Ранее Симоньян рассказала, что Галия отправилась на рыбалку вместе с супругом. В какой-то момент она увидела на берегу кричащего ребенка, а его друг уже захлебывался и тонул. Женщина не растерялась, прыгнула в ледяную воду и вытащила мальчика. При этом, по словам главного редактора RT, стоявшие на берегу люди вместо того, чтобы помочь, снимали происходящее на телефоны.

Ранее сообщалось, что Маргарита Симоньян представит роман о Тигране Кеосаяне в годовщину его ухода.