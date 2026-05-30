Ветераны, юнармейцы и волонтеры собрались у памятника в Подольске в День пограничника

По информации администрации, участие в мероприятии приняли заместитель главы администрации округа Игорь Семенов, председатель Совета депутатов Игорь Науменков, депутат Виктор Щукин, а также другие представители депутатского корпуса, члены Общественной палаты, ветераны пограничных войск, студенты Российского государственного университета туризма и сервиса (РГУТИС), представители общественных организаций «Боевое братство» и Подольской городской общественной организации «Братство десантников», юнармейцы и волонтеры Подмосковья.

По данным администрации, один из ветеранов пограничных войск Константин Потапов поделился воспоминаниями о службе.

«Отслужил 25 лет, и это были лучшие годы моей жизни. Каждый год в День пограничника приятно встречать сослуживцев. Главное в нашей службе — не подпустить врага к границам», — рассказал он.

В администрации напомнили, что День пограничника в России ежегодно отмечается 28 мая. Именно в этот день в 1918 году был подписан декрет о создании Пограничной охраны. Этот профессиональный праздник объединяет тех, кто сегодня стоит на страже рубежей страны, и тех, кто хранит память об их подвиге.

