Ветераны, юнармейцы и волонтеры собрались у памятника в Подольске в День пограничника
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
В четверг, 28 мая, на площади Славы у памятника воинам-интернационалистам состоялась торжественная церемония возложения цветов, посвященная Дню пограничника, сообщила администрация городского округа.
По информации администрации, участие в мероприятии приняли заместитель главы администрации округа Игорь Семенов, председатель Совета депутатов Игорь Науменков, депутат Виктор Щукин, а также другие представители депутатского корпуса, члены Общественной палаты, ветераны пограничных войск, студенты Российского государственного университета туризма и сервиса (РГУТИС), представители общественных организаций «Боевое братство» и Подольской городской общественной организации «Братство десантников», юнармейцы и волонтеры Подмосковья.
По данным администрации, один из ветеранов пограничных войск Константин Потапов поделился воспоминаниями о службе.
«Отслужил 25 лет, и это были лучшие годы моей жизни. Каждый год в День пограничника приятно встречать сослуживцев. Главное в нашей службе — не подпустить врага к границам», — рассказал он.
В администрации напомнили, что День пограничника в России ежегодно отмечается 28 мая. Именно в этот день в 1918 году был подписан декрет о создании Пограничной охраны. Этот профессиональный праздник объединяет тех, кто сегодня стоит на страже рубежей страны, и тех, кто хранит память об их подвиге.
