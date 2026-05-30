Развод как праздник: свадебное платье, озеро, миллион просмотров — и хейт россиянки за «слишком большую грудь»

Жительница Санкт-Петербурга решила оригинально отметить развод. Для этого она устроила фотосессию в свадебном платье прямо на озере. Результатами съемки девушка поделилась в запрещенной на территории РФ социальной сети Instagram*. За сутки видеоролик набрал более миллиона просмотров, но на этом история не закончилась, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

По информации издания, вместе с неожиданной популярностью на петербурженку обрушилась волна хейта. Внимание пользователей привлекло откровенное декольте. Комментаторы начали оскорблять девушку из-за слишком большой груди и отпускать в ее адрес непристойные шутки.

«На кадрах видна Алина (имя изменено) в белом платье, она плещется в воде, внимание привлекает декольте девушки», — указано в статье «Лента.ру».

По данным издания, в ответ она выложила еще один ролик, в котором резко высказалась в адрес людей, которым свойственно в негативной тональности оценивать других людей. Хейтеры в ответ начали массово жаловаться на аккаунт. В результате администрация соцсети удалила видео, которое посчитало провокационным, а затем и вовсе отправила всю страницу девушки в бан.

По информации издания, девушка уже связалась со службой поддержки соцсети. Она рассчитывает, что специалисты разберутся в произошедшем и примут справедливое решение.

*Соцсеть Instagram принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ.