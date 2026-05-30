Агродиктант под взглядом страусов: необычный экзамен прошел на ферме в Подмосковье

Всероссийский «Агродиктант» в этом году прошел на необычной площадке. Организаторы выбрали для его проведения ферму «Русский страус», расположенную в деревне Старые Кузьменки. Участникам мероприятия предстояло отвечать на вопросы об агропромышленном комплексе в прямом смысле под присмотром экзотических птиц, сообщил MK.RU.

По информации издания, организаторами акции выступили партия «Единая Россия» (в рамках ее проекта «Российское село») и Министерство сельского хозяйства, оказавшее содействие в проведении. На решение 30 заданий участникам давалось 40 минут.

По данным издания, в текущем году тест пополнился вопросами по экономике АПК. Также в программу диктанта включили разделы, посвященные цифровизации, обеспечению продовольственной безопасности и сельскому туризму. Для желающих опробовать свои силы было разработано четыре уровня сложности, что позволяет участвовать в мероприятии даже детям — минимальный возраст участников составляет 8 лет.

Вадим Моторин, возглавляющий общественную приемную местного отделения партии, подчеркнул, что «Агродиктант» не следует расценивать как проверочный экзамен. По мнению руководителя, это, прежде всего, шанс прикоснуться к жизни аграрного сообщества и расширить свои познания о сельском хозяйстве России.

