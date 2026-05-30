«Россия своих граждан Украине не выдает»: адвокат рассказал о последствиях для Повалий решения суда

Реализовать на практике вердикт украинского суда, согласно которому певица Таисия Повалий осуждена на 12 лет тюремного заключения, окажется крайне проблематично при условии, что артистка не станет покидать территорию России. Данное мнение в разговоре с ИА Регнум в субботу, 30 мая, высказал адвокат Игорь Баранов.

По информации издания, в пятницу, 29 мая, судебная инстанция на Украине заочно вынесла Повалий приговор — 12 лет тюремного заключения. Кроме того, певицу лишили имущественных прав на ее музыкальные произведения.

Как следует из материалов уголовного дела, после 2014 года исполнительница проживала в Москве и продолжала заниматься творчеством, в том числе принимала участие в концертах, проводимых в поддержку Донецкой Народной республики. В 2023 году она получила гражданство РФ.

Защитник разъяснил, что сам по себе заочный приговор вовсе не означает, что артистка в ближайшее время окажется за решеткой. Если Повалий не планирует пересекать границу Украины и въезжать на ее территорию, то привести судебное решение в исполнение будет практически нереально.

«Россия своих граждан Украине не выдает, поэтому реальное лишение свободы возможно только в случае ее появления на территории Украины либо государства, которое примет решение о сотрудничестве по соответствующему запросу», — отметил Баранов.

Что касается лишения прав на музыкальные композиции, то в этом случае Повалий может лишиться авторских отчислений, поступающих с территории Украины, высказал мнение эксперт. Ей также могут заблокировать выплаты от украинских организаций, занимающихся коллективным управлением авторскими правами, и ограничить коммерческое использование ее произведений в пределах страны.

«За пределами Украины ситуация иная. Авторские права носят международный характер и защищаются не только национальным законодательством, но и международными соглашениями. Поэтому решение украинского суда само по себе не приводит к автоматической утрате прав на произведения в других государствах», — заметил Баранов.

Ранее сообщалось, что певица Таисия Повалий лишилась дома под Киевом после двух лет борьбы.