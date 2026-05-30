«Никто не имеет права обесценивать»: Анна Седокова рассказала о публичном унижении на концерте Успенской

В социальных сетях 43-летняя певица Анна Седокова поделилась видеозаписью с мероприятия, на котором выступала королева российского шансона Любовь Успенская. Артистка не захотела оставаться в основном зале среди толпы слушателей. Она поднялась на сцену, чтобы помочь своей коллеге исполнить знаменитый хит «К единственному нежному», сообщил StarHit.

По информации издания, Любовь Успенская спокойно восприняла присутствие бывшей солистки группы «ВИА Гра» и ее подпевание в микрофон. Однако такое поведение Анны пришлось по душе далеко не всем зрителям. Как рассказала сама Седокова, в какой-то момент к ней подошел незнакомый мужчина и резко высказался в ее адрес, унизив за неподобающее, по его мнению, поведение на сцене.

«Этот человек сказал, что я не смею более выходить на сцену. Он максимально унизил меня! Хотя я даже не хотела, потому что для меня она (Любовь Успенская — прим. редакции) — богиня! И я бы никогда не посмела, но мои друзья буквально вытолкнули меня на сцену к Любе», — прокомментировала произошедший инцидент знаменитость.

Певица рассказала, что не знает, является ли неизвестный мужчина сотрудником заведения или нет. Анна призналась, что инцидент испортил ей настроение. Девушка решила, что больше не будет появляться на сцене своих коллег без их предварительного приглашения.

«Теперь я буду выходить только на свою сцену, но никто в этой жизни не имеет права обесценивать вас. И это я пишу сейчас, чтобы вы знали, что и со мной такое случается. Мы справимся», — рассказала Анна.

