Детективная история с перьями: ворона принесла подарок женщине, спасшей ее из водосточной трубы

В Канаде разворачивается почти детективная история со счастливым финалом — и ключевую роль в ней сыграла обычная городская ворона. Жительница Ванкувера Лиа Уилсон однажды заметила стаю птиц, круживших над одним из домов. Как выяснилось, в водосточной трубе застряла птица, но у очевидцев не было возможности добраться до нее — лестницы нужной длины не нашлось, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на CTV News.

По информации издания, женщина не растерялась. Увидев в нескольких кварталах пожарную машину, она обратилась к спасателям, и те согласились помочь. Птицу извлекли из западни, а женщина отвезла ее в центр реабилитации диких животных.

По данным издания, спустя несколько дней, после того как ворону выпустили на свободу, Уилсон гуляла со своей собакой. Внезапно к ее ногам упал пучок перьев — его сбросила та самая спасенная птица. Женщина уверена: это был знак благодарности.

С тех пор коллекция «подарков» от ворон пополнилась десятком странных предметов, указано в статье. Среди них — сухие палки, комочки мха и даже крошечное птичье гнездо. Теперь во время прогулок женщину постоянно сопровождают несколько ворон. Свою подопечную она безошибочно узнает по металлическому кольцу, которое было закреплено на лапке во время лечения.

«Это как встреча с друзьями каждое утро», — по информации CTV News, женщина рассказала о встрече с птицами.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье впервые за 30 лет нашли гнезда редкой птицы ремеза.