Град размером с монету: майская непогода устроила переполох в Кузбассе

Минувшим вечером в Кузбассе прошел сильный дождь, а в ночные часы местами разразилась гроза. В ряде городов региона очевидцы зафиксировали выпадение крупного града и поделились снимками в социальных сетях, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, особо «отличился» Анжеро-Судженск. Там местные жители наблюдали градины, достигавшие размера пятирублевой монеты.

По данным издания, специалисты Западно-Сибирского гидрометцентра уже предупреждали жителей области об ухудшении погодных условий в выходные дни — 30 и 31 мая. По информации синоптиков, в регионе ожидались дожди, грозы, град и усиление ветра.

Как сообщалось ранее, Хабаровский край засыпало снегом перед началом июня. Местная жительница рассказала, как ходила по улице в футболке, а утром 30 мая увидела из окна другую картину: заваленные снегом улицы.

Ранее синоптик Леус рассказал, что угроза ночных заморозков в Москве и Подмосковье миновала.