«Божественным даром стала победа»: Израиль прекратил войну после признания своего поражения

В Высшем совете национальной безопасности Исламской Республики заявили, что Тегеран победил в конфликте с Израилем.

В сообщении указано, что Израиль в одностороннем порядке прекратил агрессию против Ирана. Тегеран принудил оппонента признать поражение и сожалеть о начатом конфликте.

«Божественным даром <…> стала победа, заставившая врага сожалеть, признать поражение и в одностороннем порядке прекратить свою агрессию», — сказано в тексте иранской гостелерадиокомпании.

По информации СМИ, утром 24 июня стороны согласились на прекращение огня. В канцелярии президента Израиля Биньямина Нетаньяху проинформировали, что все поставленные перед началом военной операции цели были выполнены. В сообщении указано, что решения принимались в координации с президентом США Дональдом Трампом.

В СМИ ранее появлялась информация о нарушении режима прекращения огня одной из сторон. Согласно договоренностям, стороны обязались прекратить обстрелы территорий противника с промежутком в семь часов. Право первым выполнить требования предоставили Тегерану. Соглашения были достигнуты при участии американского президента. Военные действия велись на протяжении 12 дней.

Ранее политолог Юрий Светов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» высказал мнение, что иранцы проиграли в 12-дневной войне с Израилем.