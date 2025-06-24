«Божественным даром стала победа»: Израиль прекратил войну после признания своего поражения
В Иране заявили, что Израиль прекратил агрессию после признания своего поражения
Фото: [pxhere.com]
В Высшем совете национальной безопасности Исламской Республики заявили, что Тегеран победил в конфликте с Израилем.
В сообщении указано, что Израиль в одностороннем порядке прекратил агрессию против Ирана. Тегеран принудил оппонента признать поражение и сожалеть о начатом конфликте.
«Божественным даром <…> стала победа, заставившая врага сожалеть, признать поражение и в одностороннем порядке прекратить свою агрессию», — сказано в тексте иранской гостелерадиокомпании.
По информации СМИ, утром 24 июня стороны согласились на прекращение огня. В канцелярии президента Израиля Биньямина Нетаньяху проинформировали, что все поставленные перед началом военной операции цели были выполнены. В сообщении указано, что решения принимались в координации с президентом США Дональдом Трампом.
В СМИ ранее появлялась информация о нарушении режима прекращения огня одной из сторон. Согласно договоренностям, стороны обязались прекратить обстрелы территорий противника с промежутком в семь часов. Право первым выполнить требования предоставили Тегерану. Соглашения были достигнуты при участии американского президента. Военные действия велись на протяжении 12 дней.
Ранее политолог Юрий Светов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» высказал мнение, что иранцы проиграли в 12-дневной войне с Израилем.