Ответный удар последует: Израиль заявил о нарушении режима прекращения огня со стороны Ирана

После объявления сторон о прекращении огня Иран выпустил ракету по северу Израиля, сообщила гостелерадиокомпания Kan. Иранская гостелерадиокомпания IRIB данную информацию опровергла.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац отреагировал на данные о запуске ракеты с территории Ирана, сообщило РИА Новости. Он поручил военнослужащим принять ответные меры. Решено, что целью атак станут объекты инфраструктуры и режима, который в Израиле назвали террористическим. Перед сообщением о запуске ракеты на севере страны раздались сирены воздушной тревоги. Министр Израиля сообщил о подготовке к атакам по Тегерану.

«Я дал указание силам ЦАХАЛ решительно отреагировать на нарушение Ираном прекращения огня мощными ударами по целям режима в самом сердце Тегерана», — заявил Кац, чьи слова приводит пресс-служба оборонного ведомства.

По информации СМИ, содействие в установлении перемирия оказал президент США Дональд Трамп. Он рассказал, что обе стороны конфликта согласились остановить военные действия. Президент пояснил, что согласно договоренностям, первым должен был прекратить запуск любых ракет Тегеран. В случае выполнения обязательств через 12 часов аналогично должен был поступить Израиль.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.