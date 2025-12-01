Бронза за безопасность: за какие заслуги Кемерово вошел в тройку лучших в Кузбассе по защите от ЧС?

Кемерово удостоился бронзового места в областном состязании на звание лучшей территориальной структуры в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кузбасса. Информация об этом достижении была распространена через официальные аккаунты городской администрации в социальных сетях, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, экспертная комиссия конкурса высоко оценила комплексный подход и результативность работы городских служб по целому ряду ключевых критериев. Среди отмеченных направлений — грамотное составление и актуализация Паспорта безопасности территории, а также системная работа по оповещению населения о потенциальных рисках.

По данным издания, отдельно была отмечена эффективная организация обеспечения горожан средствами индивидуальной и коллективной защиты, слаженное функционирование единой дежурно-диспетчерской службы, а также стабильно высокий уровень профилактической работы, направленной на недопущение пожаров и иных чрезвычайных происшествий.

По информации издания, в основе успехов лежит отлаженная система взаимодействия между различными ведомствами и оперативными службами города, что позволяет быстро и скоординированно реагировать на угрозы, будь то весеннее половодье или повышенная пожароопасность в летний период.

«Кемерово — постоянный участник ежегодной профилактической акции "Чистый лес — территория без огня" и региональных соревнований "Школа безопасности"», — сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

