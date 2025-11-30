Подмосковье в рейтинге: найдены регионы России, где зарплаты превышают ₽100 тысяч

Опубликованные данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) демонстрируют радикальный разрыв в оплате труда по России. По информации ТАСС , в четырех регионах страны зафиксирована среднемесячная номинальная начисленная заработная плата свыше 150 тысяч рублей, причем столица оказалась лишь на третьем месте.

Лидером по уровню доходов ожидаемо стал Крайний Север. Наиболее высокие средние заработки отмечены в:

Чукотском автономном округе: 192 934 руб.

Ямало-Ненецком автономном округе: 173 480 руб.

Городе Москва: 161 100 руб.

Магаданской области: 152 498 руб.

Эти цифры, превышающие полторы сотни тысяч рублей, обусловлены не только столичным уровнем жизни, но и высокими северными коэффициентами, компенсирующими сложные климатические условия и дороговизну жизни.

Где средняя зарплата выше 100 тысяч?

Граница средней зарплаты в 100 тысяч рублей также пройдена в целом ряде ключевых регионов, чья экономика зависит от добывающих отраслей и сложной логистики. В эту категорию попали:

Московская, Мурманская и Сахалинская области.

Республика Саха (Якутия).

Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

Камчатский край.

Санкт-Петербург.

Как рассчитывается средняя зарплата

Важно понимать, что представленные цифры являются номинальными начисленными и не отражают реальную сумму, которую работник получает «на руки». Среднемесячная номинальная зарплата рассчитывается делением общего фонда оплаты труда на среднесписочную численность сотрудников за отчетный период.

В этот фонд, согласно методике ЕМИСС, включаются не только оклад и премии, но и:

Начисленные суммы оплаты труда (до вычета НДФЛ).

Компенсационные выплаты, связанные с условиями и режимом работы.

Различные доплаты и надбавки.

Оплата питания и проживания, если она имеет систематический характер.

Таким образом, высокая средняя зарплата на Севере во многом отражает компенсации за вахтовый метод работы, тяжелые условия и налоги, а не только высокий уровень основного оклада.

Ранее сообщалось, что депутаты КПРФ предложили выплачивать многодетным женщинам пособие в размере МРОТ.