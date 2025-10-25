Бросали камни и срывали дорожные знаки: массовая драка произошла в Москве в районе Коммунарка

В московском ЖК «Прокшино» в районе Коммунарка произошла массовая драка с палками. Об инциденте рассказали местные жители, сообщил телеграм-канал Mash.

По информации телеграм-канала, в драке принимают участие рабочие с местных строек. Телеграм-канал Baza сообщил, что, предположительно, мигранты вооружились лопатами и дорожными знаками. Местные жители рассказали, что среди криков слышна иностранная речь. Людям пришлось уворачиваться, чтобы не попасть под случайный удар. Телеграм-канал SHOT дополнил: участники конфликта бросались друг в друга камнями и выбивали стекла в близрасположенных зданиях.

Согласно информации телеграм-каналов, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой помощи. Предположительно, в результате драки есть несколько пострадавших. По неофициальной информации, зачинщиков драки задержать не удалось. После прибытия правоохранителей ситуация стала контролируемой.

В телеграм-канал МВД России указано, что в связи с дракой от граждан поступил ряд обращений на службу 102. На место инцидента прибыли комплексные силы сотрудников московской полиции.

«Устанавливаются причины происшествия, участники и зачинщики. По результатам проведенных мероприятий будет организовано проведение проверки, по которой полицейские примут решение в соответствии с законом», — сообщил официальный телеграм-канал МВД России.

