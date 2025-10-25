Шокер не сработал: пьяный россиянин напал с тесаком на полицию в Корее

Гражданин России, который находился в состоянии алкогольного опьянения, напал с тесаком на полицейских в Корее, сообщило MK.RU со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По информации издания, инцидент произошел в Сеуле. Местный житель встретил на улице 34-летнего россиянина, который бродил по району Мун-дон с ножом в руках. Кореец сильно испугался, потому что иностранец начал бить стекла в магазине, стучать по стене и размахивать большим ножом. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

По данным издания, мужчина проигнорировал требование положить на землю нож. Россиянин начал угрожать. Против него поочередно применили электрошокер, боевые и холостые патроны. Шокер не сработал, а холостые патроны не испугали мужчину. Тогда использовали боевые. Россиянина удалось отправить в местное отделение полиции.

Предположительно, россиянин имеет визу беженца. В отделении ему назначили медицинское освидетельствование. Информация об опьянении подтверждена. Мужчину обвиняют в воспрепятствовании исполнению служебных обязанностей и запугивании.

Ранее сообщалось, что десятки россиян и их палестинских родственников перевезли в РФ из Газы.