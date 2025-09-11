Неожиданная посылка для Скабеевой: Лукашенко лично отправил ей картофель и сало

Александр Лукашенко сделал необычный подарок известной телеведущей Ольге Скабеевой. Глава Белоруссии отправил ей посылку с продуктами из своего личного подсобного хозяйства. Об этом сообщает «Лента.ру».

Телеведущая Ольга Скабеева получила от белорусского лидера Александра Лукашенко пищевой презент. В отправленной посылке находились три мешка картошки общим весом 15 килограммов и традиционное белорусское сало. Все продукты, как отметила журналистка, были выращены в личном подсобном хозяйстве президента.

По информации Скабеевой, аналогичные дары Лукашенко направил и некоторым мировым лидерам — Владимиру Путину, Си Цзиньпину и Нарендре Моди. Такой жест расценивается как дружеский и символический, подчеркивающий теплые отношения между странами.

